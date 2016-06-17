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市场报道 | 2016年 6月 17日 星期五 21:59 BJT

美国热股：露华浓同意以8.7亿美元收购伊丽莎白雅顿，后者股价暴涨48%

路透6月17日 - 化妆品公司露华浓 同意以8.7亿美元收购伊丽莎白雅顿 ，以强化其护肤和香水业务，并切入亚太等高增长区域。

露华浓周五早盘劲升7%，报33.34美元。伊丽莎白雅顿暴涨47.8%，报13.76美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)

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