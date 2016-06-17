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市场报道 | 2016年 6月 17日 星期五 21:54 BJT

美国热股：SEMGROUP宣布公开发行75万股股票，盘初下跌逾1%

路透6月17日 - 油气公司SEMGROUP 宣布以每股27美元公开发行75万股股票。

SEMGROUP周四收报29.04美元，周五盘初小跌1.17%，报28.7美元。(完)

(编译 王洋; 审校 母红)

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