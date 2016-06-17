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市场报道 | 2016年 6月 17日 星期五 23:05 BJT

标题新闻：泛欧交易所称料英国公投前后市场波动性和成交量会上升，将在6月20-27日采取特别措施

泛欧交易所(Euronext)

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