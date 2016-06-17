金属期市：英国退欧忧虑缓和扶助期铜小升，但期锌下跌

日本已公布经济指标--2017/1/16
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% p 持
* LME锌库存增加近2万吨
* 期镍表现最好，此前提出库存
* 行业消息人士预料，LME在亚洲仓库的铜库存下月将跳增约50%
路透伦敦6月17日 - 期铜周五持稳，因对英国可能退出欧盟的忧虑缓和及美元下跌，但锌价因库存急升而承压。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨0.3%，报每吨4,552美元，在上日大跌逾2%后小幅反弹。
期铜本周上升近1%，但价格仍接近上周触及的4,483.50美元的四个月低位。
期铜与欧洲股市和油市等其他市场一起反弹，此前一名支持留欧的英国议员遇袭身亡，英国暂停退欧公投拉票活动。
“市场人气近期时好时坏，未来数日将聚焦在英国退欧公投。我们仍然认为，留欧阵营的胜算更大，”Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain表示。
美元 小跌，也支撑金属市场。
市场人气保持谨，此前行业消息人士称，伦敦金属交易所(LME)在亚洲仓库的铜库存下月料将跳增约50%，因届时铜将从最大消费国中国移出。
期锌下跌，此前LME数据显示，到达LME新奥尔良仓库的锌达到19,750吨。锌是今年表现最好的金属，价格在本年迄今上涨了23%。
三个月期锌 收跌0.4%，报每吨1,981美元，从日高2,028美元回落。
尽管许多投资者看多锌，因为主要矿山关闭将可能导致供应不足，但分析师警告称，有大量锌库存存放在未在LME注册的仓库内。
期镍 周五表现最好，收涨2.3%，报9,070美元，因有10,722吨LME镍库存的持有人取消仓单，导致供应减少。
期铝 收涨0.7%，报1,615美元。期铅跌0.7%，报1,693美元。期锡 小涨0.1%，报17,025美元。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% p 持
美国在冷战期间，从意识形态上视苏联为头号敌人，中国是二号敌人，但在1970年代基于地缘政治考虑，打倒昨天的我，改为拉拢中国来制衡苏联，令美中关系正常化，即使苏联在1991年解体，但「联华制俄」依然是美国的既定国策。
今届五年的特首任期终于来到尾声，梁振英的最后一份《施政报告》将于周三公布，不少团体和政党近日纷纷前往政府总部请愿，表达各式各样的诉求。由于梁振英的任期只余半年左右，他又以照顾家庭为由放弃竞逐连任，所以相信他提出的政策必定延续至由下一位新任特首推展。