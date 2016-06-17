版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 18日 星期六 01:24 BJT

金属期市：英国退欧忧虑缓和扶助期铜小升，但期锌下跌

* LME锌库存增加近2万吨

* 期镍表现最好，此前提出库存

* 行业消息人士预料，LME在亚洲仓库的铜库存下月将跳增约50%

路透伦敦6月17日 - 期铜周五持稳，因对英国可能退出欧盟的忧虑缓和及美元下跌，但锌价因库存急升而承压。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨0.3%，报每吨4,552美元，在上日大跌逾2%后小幅反弹。

期铜本周上升近1%，但价格仍接近上周触及的4,483.50美元的四个月低位。

期铜与欧洲股市和油市等其他市场一起反弹，此前一名支持留欧的英国议员遇袭身亡，英国暂停退欧公投拉票活动。

“市场人气近期时好时坏，未来数日将聚焦在英国退欧公投。我们仍然认为，留欧阵营的胜算更大，”Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain表示。

美元 小跌，也支撑金属市场。

市场人气保持谨，此前行业消息人士称，伦敦金属交易所(LME)在亚洲仓库的铜库存下月料将跳增约50%，因届时铜将从最大消费国中国移出。

期锌下跌，此前LME数据显示，到达LME新奥尔良仓库的锌达到19,750吨。锌是今年表现最好的金属，价格在本年迄今上涨了23%。

三个月期锌 收跌0.4%，报每吨1,981美元，从日高2,028美元回落。

尽管许多投资者看多锌，因为主要矿山关闭将可能导致供应不足，但分析师警告称，有大量锌库存存放在未在LME注册的仓库内。

期镍 周五表现最好，收涨2.3%，报9,070美元，因有10,722吨LME镍库存的持有人取消仓单，导致供应减少。

期铝 收涨0.7%，报1,615美元。期铅跌0.7%，报1,693美元。期锡 小涨0.1%，报17,025美元。(完) 　　

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐