标题新闻：三星今年拟投资约68.2亿美元将OLED智能电话屏幕产量增加逾50%，目标向苹果供货-日经

港报社评：梁振英《施政报告》，等于参选者考卷--信报1月16日

今届五年的特首任期终于来到尾声，梁振英的最后一份《施政报告》将于周三公布，不少团体和政党近日纷纷前往政府总部请愿，表达各式各样的诉求。由于梁振英的任期只余半年左右，他又以照顾家庭为由放弃竞逐连任，所以相信他提出的政策必定延续至由下一位新任特首推展。