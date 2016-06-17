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亚洲 | 2016年 6月 18日 星期六 01:24 BJT

标题新闻：三星今年拟投资约68.2亿美元将OLED智能电话屏幕产量增加逾50%，目标向苹果供货-日经

有机发光二极体(OLED)

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