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市场报道 | 2016年 6月 18日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：美国天气不确定提振CBOT玉米上涨，连涨第六周

路透芝加哥6月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五上涨，经纪表示，美国中西部地区天气不确定，引发交易商在周末前回补空头。

原油等商品市场全面上涨，支撑玉米。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 大涨1.8%。

CBOT-7月玉米合约 收涨12-1/2美分，报每蒲式耳4.37-3/4美元，新作12月玉米合约 上升13美分，报4.48-3/4美元。

本周，7月玉米合约上升14-3/4美分或3.5%，连升第六周，为2014年3月近月合约 的最长涨势。

亚洲磨粉厂预计将面对动物饲料主要配料玉米和豆粕未来数周供应紧张的情况，因主要出口国阿根廷强降雨，影响了船货。

阿根廷农业部长表示，2016-17年阿根廷种植地区的玉米种植可能上升20%，令产量较上年增加1,000-1,500万吨。(完)

今日CBOT玉米期货成交量预计为418,531口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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