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市场报道 | 2016年 6月 18日 星期六 04:16 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.33%，纳斯达克指数下滑0.92%

路透纽约6月17日 - 美国股市周五收低，苹果拖累三大股指下滑，投资者为下周英国民众投票决定是否留在欧盟作准备。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌57.94点，或0.33%，收报17,675.16点；标准普尔500指数 收低6.77点，或0.33%，报2,071.22点；纳斯达克指数 下滑44.58点，或0.92%，收报4,800.34点。

本周，道指下跌1.1%，标普500指数跌1.2%，纳斯达克指数下滑1.9%。(完)

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