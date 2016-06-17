加拿大股市：受商品股提振微幅上涨，但本周周线跌1%

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
路透多伦多6月17日 - 加拿大主要股指周五微幅上涨，因商品类股攀升，且对下周英国退欧公投结果将可能拖累全球经济的忧虑减弱。
加拿大主要股指本周下跌1%，从近期触及的10个月高位回落3.8%，因市场愈发忧虑英国公投。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨19.36点，或0.14%，报13,901.77点。10大类股中仅有四种收高。
能源股表现最好，上涨1.4%。油价周五跳涨约4%，因美元走软和对英国脱欧的忧虑减弱，鼓励投资者买入风险资产。
材料股上升0.1%，现货金 攀升1.6%。金融类股基本持平。
加拿大统计局周五公布，加拿大5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%，较上年同期上涨1.5%。加拿大5月核心CPI较前月上升0.3%，较上年同期上涨2.1%。 (完)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。