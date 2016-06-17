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市场报道 | 2016年 6月 18日 星期六 05:31 BJT

加拿大股市：受商品股提振微幅上涨，但本周周线跌1%

路透多伦多6月17日 - 加拿大主要股指周五微幅上涨，因商品类股攀升，且对下周英国退欧公投结果将可能拖累全球经济的忧虑减弱。

加拿大主要股指本周下跌1%，从近期触及的10个月高位回落3.8%，因市场愈发忧虑英国公投。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨19.36点，或0.14%，报13,901.77点。10大类股中仅有四种收高。

能源股表现最好，上涨1.4%。油价周五跳涨约4%，因美元走软和对英国脱欧的忧虑减弱，鼓励投资者买入风险资产。

材料股上升0.1%，现货金 攀升1.6%。金融类股基本持平。

加拿大统计局周五公布，加拿大5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%，较上年同期上涨1.5%。加拿大5月核心CPI较前月上升0.3%，较上年同期上涨2.1%。 (完) 　　

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