标题新闻：英国工党发言人称该党议员Jo Cox遇害后，暂停周一前的所有全国性公投造势活动

港报社评：大陆文攻武吓，蔡英文外交难踏实--明报1月16日

台湾的蔡英文总统结束她中美洲四国之行，昨日返台。她此行除承诺提供5000万美元给危地马拉建设公路并买回16货柜萨尔瓦多咖啡豆，未见更多成果。反倒是她来回过境美国的一些举动，不仅给中美关系罩上新的阴影，也令原已冰封的两岸关系雪上加霜。在她外访期间，解放军航母「辽宁舰」绕行台湾岛一周，非洲最大国家尼日利亚将台湾经贸代表团降格改名，赶出首都，显示在北京的文攻（外交攻势扩大）武吓（武力吓阻威慑）战略之下，蔡英文的「踏实外交」难有出路。