更正-全球汇市：投机客在退欧公投前减持英镑净空仓和美元净多仓--CFTC/路透

(更正：第二段译文有误，应为“6月14日止当周之前的一周”，非“6月14日止当周”) 路透6月17日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，在英 国举行退欧公投前，汇市投机客最近一周削减英镑空仓。 6月14日止当周之前的一周，投机客持有的英镑净空仓规模升至三年高位。 投机客之所以减持英镑净空仓，是因为投资者为一些民调显示英国脱欧阵营的支持率上 升感到不安，导致英镑持续下滑。英镑兑美元在6月7日至14日期间下滑了约3%。 尽管投机客减持英镑空仓，但较长期投资者和对冲其他押注的投资者同时也在减持英镑 ，导致英镑兑美元下跌。 英镑周五上涨超过1%，兑美元触及一周高位，此前力倡英国留欧的议员Jo Cox在准备与 利兹附近Birstall选区的选民会面时遇袭身亡。 有分析师称，Cox遇袭身亡提高了英国留欧的可能性，或是国家领导人推迟公投的可能 性。 CFTC数据显示，与此同时，投机客连续第四周青睐美元，但将美元净多仓减少了逾80亿 美元。 6月14日止当周，美元净多仓规模降至27.2亿美元，前一周为113亿美元。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 6月14日当周 前一周 多头仓位 77,703 68,237 空头仓位 22,013 25,384 净仓位 55,690 42,853 欧元(125,000欧元为1口) 6月14日当周 前一周 多头仓位 104,510 93,492 空头仓位 160,999 160,604 净仓位 -56,489 -67,112 英镑(62,500英镑为1口) 6月14日当周 前一周 多头仓位 61,706 36,337 空头仓位 98,367 102,636 净仓位 -36,661 -66,299(完) (编译 白云; 审校 于春红)