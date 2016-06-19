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亚洲 | 2016年 6月 19日 星期日 11:45 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：                    
                        
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量                    
                        
    中国                    
    阿里巴巴          77.00    -1.27    -1.62   4305590                    
    京东                20.13    -0.30    -1.47  14205945                    
    新浪              49.27    -0.53    -1.06    600669                    
    搜狐              39.10    +0.52    +1.35    381740                    
    网易             163.11    -2.17    -1.31    862385                    
    百度             162.68    -2.84    -1.72   3220723                    
                        
    台湾                    
    台湾积体电路       25.85    -0.01    -0.04   2177391                    
    联电                1.90    +0.02    +1.06    139498                    
    日月光              5.41    +0.02    +0.37    963077                    
    硅品精密           7.79    +0.02    +0.26    573331                    
    和信超媒体         2.58    +0.10    +4.03      4916                    
    友达                2.77    -0.02    -0.72    132876                    
    中华电信           34.93    +0.09    +0.26     48205                    
    台湾国际航电      42.08    +0.21    +0.50   1525283                    
                        
    香港                    
    中国移动           54.99    -0.19    -0.34    256143                    
    中国联通           10.16    +0.04    +0.40     74076                    
    中国电信           43.18    +0.13    +0.30      7851                    
    中芯国际            3.93    -0.09    -2.24     23260                    
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00       206                    
    (完)

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