版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 19日 星期日 16:25 BJT

金砖国家：6月17日股汇市收盘纵览

路透6月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月17日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.81%，报806.22点。

中国股市：沪综指小幅收涨，基因测序和供给侧改革相关板块表现活跃

中国汇市：人民币收盘小跌，一年期美元掉期一度触及四个半月新高后

香港股市：反弹收高0.7%，但周线录得跌幅

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.25%，报49,533.841点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4196/03，上日收报3.4680/00。

============================================================================

南非股市：收高，随着金价上涨，Gold Fields股价升1.48%，报63.12兰特，美联储对利率的谨慎态度而使金价获得支撑；指标Top-40指数 收盘上涨0.19%，报46,136.89点；大盘综合指数 收盘上涨0.22%，报52,140.61点。

南非汇市：兰特兑美元反弹，投资人重新评估英国退欧风险

=========================================================================

印度股市：周五收高，因英国一支持留欧的议员遇袭身亡，导致造势活动暂停，人们对英国退欧的忧虑缓解，不过印度股市两档指数在近期交投动荡后周线持平。BSE指数 收盘上涨0.38%，报26,625.91点；NSE指数 收盘上涨0.36%，报8,170.2点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.0775/67.0875，上日收报67.21/67.22。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.71%，报910.28点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.36%，报475.28点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.41%，报64.85；卢布兑欧元 升值0.98%，报73.115。(完) (编译 于春红; 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐