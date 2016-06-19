金砖国家：6月17日股汇市收盘纵览

香港金融：金管局基建融资促进办公室再添9个合作伙伴，总数增至63
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
路透6月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月17日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.81%，报806.22点。
中国股市：沪综指小幅收涨，基因测序和供给侧改革相关板块表现活跃
中国汇市：人民币收盘小跌，一年期美元掉期一度触及四个半月新高后
香港股市：反弹收高0.7%，但周线录得跌幅
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.25%，报49,533.841点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4196/03，上日收报3.4680/00。
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南非股市：收高，随着金价上涨，Gold Fields股价升1.48%，报63.12兰特，美联储对利率的谨慎态度而使金价获得支撑；指标Top-40指数 收盘上涨0.19%，报46,136.89点；大盘综合指数 收盘上涨0.22%，报52,140.61点。
南非汇市：兰特兑美元反弹，投资人重新评估英国退欧风险
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印度股市：周五收高，因英国一支持留欧的议员遇袭身亡，导致造势活动暂停，人们对英国退欧的忧虑缓解，不过印度股市两档指数在近期交投动荡后周线持平。BSE指数 收盘上涨0.38%，报26,625.91点；NSE指数 收盘上涨0.36%，报8,170.2点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.0775/67.0875，上日收报67.21/67.22。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.71%，报910.28点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.36%，报475.28点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.41%，报64.85；卢布兑欧元 升值0.98%，报73.115。(完) (编译 于春红; 审校 白云)
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前