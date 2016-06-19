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亚洲 | 2016年 6月 19日 星期日 15:11 BJT

标题新闻：印度央行总裁拉詹意外宣布将于9月4日任期结束时卸任，计划重返学术界

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选 (编译 白云; 审校)

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