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亚洲 | 2016年 6月 19日 星期日 15:21 BJT

欧洲个股：苏黎世保险将台湾一般保险业务售予和泰汽车

路透苏黎世6月17日 - 苏黎世保险(Zurich Insurance) 周五称，同意将其在台湾的一般保险业务售予和泰汽车 ，同天该保险公司还宣布将摩洛哥业务售予德国安联集团 。

“苏黎世保险决定出售台湾的一般保险业务，是因为综合评估发现虽然台湾市场仍有吸引力，但苏黎世的一般保险业务实现能确保持续投资的经营规模的空间有限，”该公司在声明中称。

苏黎世保险称，2015年，其在台湾的一般保险业务保费毛收入约为1.18亿美元，净利1,060万美元。(完) (编译 白云; 审校 于春红)

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