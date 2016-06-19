CFTC报告：COMEX期金6月14日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年6月14日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(545,357口) 347,557 67,695 38,925 113,281 411,358 499,763 517,978 45,594 27,379 较6月7日变动(未平仓合约：增加49,027口) 51,869 626 -2,207 341 54,726 50,003 53,145 -976 -4,118 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 63.7 12.4 7.1 20.8 75.4 91.6 95.0 8.4 5.0 各类交易商数量(总计为363家) 187 92 86 50 61 277 205 (完) (编译 于春红; 审校 白云)