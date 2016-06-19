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市场报道 | 2016年 6月 19日 星期日 16:34 BJT

CFTC报告：COMEX期金6月14日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年6月14日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(545,357口)
    347,557   67,695   38,925  113,281  411,358  499,763  517,978   45,594  27,379
    
    较6月7日变动(未平仓合约：增加49,027口)
    
     51,869      626   -2,207      341   54,726   50,003   53,145     -976  -4,118
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       63.7     12.4      7.1     20.8     75.4     91.6     95.0      8.4     5.0
    
    各类交易商数量(总计为363家)
        187       92       86       50       61      277      205       
    (完)
    
  
 (编译 于春红; 审校 白云)

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