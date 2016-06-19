CFTC报告：NYMEX原油期货6月14日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月14日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,774,350口) 523,352 210,767 551,992 594,703 912,235 1670047 1674994 104,303 99,356 较6月7日变动(未平仓合约：增加26,036口) -2,156 10,441 12,199 12,679 10,049 22,722 32,689 3,314 -6,653 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 29.5 11.9 31.1 33.5 51.4 94.1 94.4 5.9 5.6 各类交易商数量(总计为411家) 142 118 180 106 122 341 347 (完) (编译 于春红; 审校 白云)