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市场报道 | 2016年 6月 19日 星期日 16:33 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货6月14日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月14日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,774,350口)
    523,352  210,767  551,992  594,703  912,235  1670047  1674994  104,303  99,356 
    
    较6月7日变动(未平仓合约：增加26,036口)
    
      -2,156   10,441   12,199   12,679   10,049   22,722   32,689    3,314  -6,653 
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.5     11.9     31.1     33.5     51.4     94.1     94.4      5.9     5.6  
    
    各类交易商数量(总计为411家)
         142      118      180      106      122      341      347  
    (完)   
    
  
 (编译 于春红; 审校 白云)

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