CFTC报告：ICE棉花期货6月14日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年6月14日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以 50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(200,824口) 87,955 41,239 13,095 83,046 137,761 184,096 192,095 16,728 8,729 较6月7日变动(未平仓合约：减少10,569口) -2,259 -2,439 -3,619 -2,891 -4,258 -8,769 -10,316 -1,800 -253 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 43.8 20.5 6.5 41.4 68.6 91.7 95.7 8.3 4.3 各类交易商数量(总计为289家) 125 69 53 59 64 216 162 (完) (编译 于春红; 审校 白云)