CFTC报告：ICE棉花期货6月14日持仓报告(表)

欧洲金融：欧洲央行上周买债金额创纪录高位，善用银行债券发行热潮
央行消息人士指出，欧洲央行是利用这类债券供应充沛的机会扩大买进。银行业者通常在年初公布财报前发行这类债券，因为此时买家手头资金充足。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年6月14日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以 50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(200,824口) 87,955 41,239 13,095 83,046 137,761 184,096 192,095 16,728 8,729 较6月7日变动(未平仓合约：减少10,569口) -2,259 -2,439 -3,619 -2,891 -4,258 -8,769 -10,316 -1,800 -253 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 43.8 20.5 6.5 41.4 68.6 91.7 95.7 8.3 4.3 各类交易商数量(总计为289家) 125 69 53 59 64 216 162 (完) (编译 于春红; 审校 白云)
央行消息人士指出，欧洲央行是利用这类债券供应充沛的机会扩大买进。银行业者通常在年初公布财报前发行这类债券，因为此时买家手头资金充足。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。