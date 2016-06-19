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市场报道 | 2016年 6月 19日 星期日 16:32 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货6月14日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年6月14日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(200,824口)
     87,955   41,239   13,095   83,046  137,761  184,096  192,095   16,728   8,729 
    
    较6月7日变动(未平仓合约：减少10,569口)
    
      -2,259   -2,439   -3,619   -2,891   -4,258   -8,769  -10,316   -1,800    -253  
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       43.8     20.5      6.5     41.4     68.6     91.7     95.7      8.3     4.3              
                                                                   
    
    各类交易商数量(总计为289家)
        125       69       53       59       64      216      162 
    (完)
    
  
 (编译 于春红; 审校 白云)

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