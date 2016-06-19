CFTC报告：CBOT大豆期货6月14日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(882,500口) 323,155 76,047 122,550 374,778 582,142 820,483 780,739 62,017 101,761 较6月7日变动(未平仓合约：增加10,227口) 1,095 -3,836 8,509 1,445 9,228 11,049 13,901 -822 -3,674 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 36.6 8.6 13.9 42.5 66.0 93.0 88.5 7.0 11.5 各类交易商数量(总计为681家) 244 134 182 196 255 525 503 (完) (编译 于春红; 审校 白云)