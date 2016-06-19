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货币新闻 | 2016年 6月 19日 星期日 16:31 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货6月14日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(882,500口)
    323,155   76,047  122,550  374,778  582,142  820,483  780,739   62,017 101,761 
    
    较6月7日变动(未平仓合约：增加10,227口)
    
      1,095   -3,836    8,509    1,445    9,228   11,049   13,901     -822  -3,674  
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       36.6      8.6     13.9     42.5     66.0     93.0     88.5      7.0    11.5 
    
    各类交易商数量(总计为681家)
         244      134      182      196      255      525      503    
    (完)                   

  
 (编译 于春红; 审校 白云)

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