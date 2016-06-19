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市场报道 | 2016年 6月 19日 星期日 16:30 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货6月14日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(419,835口)
    111,784  156,488   67,903  197,030  156,188  376,717  380,579   43,118  39,256 
    
    较6月7日变动(未平仓合约：增加9,032口)
    
       4,478      288     -437    9,433    8,866   13,474    8,717   -4,442     315  
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       26.6     37.3     16.2     46.9     37.2     89.7     90.6     10.3     9.4 
    
    各类交易商数量(总计为399家)
        124      128      124      108      102      308      292  
    (完)
    
  
 (编译 于春红; 审校 白云)

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