CFTC报告：CBOT小麦期货6月14日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(419,835口) 111,784 156,488 67,903 197,030 156,188 376,717 380,579 43,118 39,256 较6月7日变动(未平仓合约：增加9,032口) 4,478 288 -437 9,433 8,866 13,474 8,717 -4,442 315 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 26.6 37.3 16.2 46.9 37.2 89.7 90.6 10.3 9.4 各类交易商数量(总计为399家) 124 128 124 108 102 308 292 (完) (编译 于春红; 审校 白云)