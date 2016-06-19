CFTC报告：COMEX期铜6月14日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年6月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(239,071口) 71,360 116,171 42,117 108,111 62,804 221,588 221,092 17,483 17,979 较6月7日变动(未平仓合约：增加11,144口) -1,183 4,334 8,026 6,225 -2,847 13,068 9,513 -1,924 1,631 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 29.8 48.6 17.6 45.2 26.3 92.7 92.5 7.3 7.5 各类交易商数量(总计为320家) 97 134 77 59 45 202 231 (完) (编译 于春红; 审校 白云)