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市场报道 | 2016年 6月 19日 星期日 16:29 BJT

CFTC报告：COMEX期铜6月14日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年6月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(239,071口)
     71,360  116,171   42,117  108,111   62,804  221,588  221,092   17,483  17,979 
    
    较6月7日变动(未平仓合约：增加11,144口)
    
      -1,183    4,334    8,026    6,225   -2,847   13,068    9,513   -1,924   1,631
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.8     48.6     17.6     45.2     26.3     92.7     92.5      7.3     7.5 
    
    各类交易商数量(总计为320家)
        97      134       77       59       45      202      231      
    (完)
    
  
 (编译 于春红; 审校 白云)

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