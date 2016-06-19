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市场报道 | 2016年 6月 19日 星期日 16:28 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货6月14日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月14日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,480,701口)
    526,413  163,888  207,146  615,312  895,377  1348871  1266411  131,830 214,290 
    
    较6月7日变动(未平仓合约：增加13,998口)
    
     27,886   -7,124   -2,464   -8,902   20,237   16,520   10,649   -2,522   3,349
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
        35.6     11.1     14.0     41.6     60.5     91.1     85.5      8.9    14.5  
    
    各类交易商数量(总计为800家)
        227      129      187      244      356      570      598   
    (完)
    
  
 (编译 于春红; 审校 白云)

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