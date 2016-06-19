CFTC报告：CBOT玉米期货6月14日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月14日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,480,701口) 526,413 163,888 207,146 615,312 895,377 1348871 1266411 131,830 214,290 较6月7日变动(未平仓合约：增加13,998口) 27,886 -7,124 -2,464 -8,902 20,237 16,520 10,649 -2,522 3,349 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 35.6 11.1 14.0 41.6 60.5 91.1 85.5 8.9 14.5 各类交易商数量(总计为800家) 227 129 187 244 356 570 598 (完) (编译 于春红; 审校 白云)