CFTC报告：CBOT玉米期货6月14日持仓报告(表)

欧洲金融：欧洲央行上周买债金额创纪录高位，善用银行债券发行热潮
央行消息人士指出，欧洲央行是利用这类债券供应充沛的机会扩大买进。银行业者通常在年初公布财报前发行这类债券，因为此时买家手头资金充足。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月14日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,480,701口) 526,413 163,888 207,146 615,312 895,377 1348871 1266411 131,830 214,290 较6月7日变动(未平仓合约：增加13,998口) 27,886 -7,124 -2,464 -8,902 20,237 16,520 10,649 -2,522 3,349 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 35.6 11.1 14.0 41.6 60.5 91.1 85.5 8.9 14.5 各类交易商数量(总计为800家) 227 129 187 244 356 570 598 (完) (编译 于春红; 审校 白云)
央行消息人士指出，欧洲央行是利用这类债券供应充沛的机会扩大买进。银行业者通常在年初公布财报前发行这类债券，因为此时买家手头资金充足。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。