欧洲经济指标预测--6月20日-6月27日****

香港金融：金管局基建融资促进办公室再添9个合作伙伴，总数增至63
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月20日当周 6月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.3% +0.1% (较上年同期) -2.8% -3.1% 6月21日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差25.04 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 95.0 65.82 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余23.88 0900 德国ZEW经济景气指数 6月 5.0 6.4 现况指数 53.0 53.1 6月22日(三) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 17.5 1400 欧元区消费者信心指数 6月初值 负7.1 负7.0 6月23日(四) 0645 法国企业景气指数 6月 103 104 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 48.8 48.4 服务业PMI 51.7 51.6 综合PMI 50.8 50.9 0730 德国Markit制造业PMI 6月初值 52.0 52.1 服务业PMI 55.0 55.2 综合PMI 54.2 54.5 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月初值 51.4 51.5 服务业PMI 53.1 53.3 综合PMI 53.0 53.1 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 4月 -- -3.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 4月 -- -1.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -3.6% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 5月初值 -- 顺差36 6月24日(五) 0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.6% +0.3% 0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 107.5 107.7 现况指数 114.0 114.2 预期指数 101.2 101.6 0800 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 4月 -- -0.6% (未经季节调整，较上年同期) -- +2.2% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 5月 -- 40.104 0900 意大利薪资指数(较前月) 5月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 6月24-29日 0600 德国进口物价(较前月) 5月 +0.4% -0.1% (较上年同期) -6.2% -6.6% 6月27日当周 6月27日(一) 0800 欧元区M3货供额(年增率) 5月 -- +4.6% 针对家庭的放款 -- +1.5% 6月27-30日 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 -- -0.9% (较上年同期) -- +2.3%(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。