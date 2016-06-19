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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 06:28 BJT

表格：韩国5月PPI同比下降3.1%，与4月降幅大致相当

路透首尔6月20日 - 韩国央行周一公布数据显示，5月生产者物价同
比降幅与4月大致相当。
    
    韩国5月生产者物价指数(PPI)较上年同期下降3.1%，4月数据从初值
下降3.1%修正为降3.0%。

    数据显示，5月PPI较前月持平，与4月经修正后的升幅0.3%相比，物
价上涨放慢。
    
    下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整)：

                          *5月    4月    *5月   4月
                        (较前月变动率) (较上年同期变动率)
    PPI                    0.0     0.3    -3.1    -3.0
    主要类别
      农渔林产品          -4.2     1.4     0.0     6.7
      工业产品             0.5     0.3    -5.4    -5.5
      电力,自来水,燃气    -1.9    -0.1    -7.3    -9.0
      服务业               0.1     0.1     1.1     1.1

    ＊数据还会有修正

    注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占54.
66%，服务业占35.64%，农渔产品则占3.42%，水、电和气油占6.03%。(完
)
  
 (编译 徐文焰；审校 李婷仪)

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