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市场报道 | 2016年 6月 20日 星期一 06:37 BJT

《美国重要政经日程》--6月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1500 - 农业部公布一周美国谷物及油籽出口检验报告

1500 - 财政部宣布四周期国库券周度例行销售

1530 - 财政部举行三个月期和六个月期国库券周度例行销售

1700 - 财政部销售两年期公债

2000 - 农业部公布一周作物进度生长报告 (完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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