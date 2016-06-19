《美国重要政经日程》--6月20日

香港金融：金管局基建融资促进办公室再添9个合作伙伴，总数增至63
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
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1500 - 农业部公布一周美国谷物及油籽出口检验报告
1500 - 财政部宣布四周期国库券周度例行销售
1530 - 财政部举行三个月期和六个月期国库券周度例行销售
1700 - 财政部销售两年期公债
2000 - 农业部公布一周作物进度生长报告 (完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。