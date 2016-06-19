美国与加拿大经济指标预测--6月20日-6月27日****

香港金融：金管局基建融资促进办公室再添9个合作伙伴，总数增至63
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月20日当周 6月20日(一) 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 +0.5% -1.0% 6月21日(二) 暂无重要经济数据公布 6月22日(三) 1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.9% -1.0% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% -0.3% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 507.7 抵押贷款再融资指数 -- 2,055.4 1300 美国房屋价格(较前月) 4月 -- +0.7% (较上年同期) -- +6.1% 房屋价格指数 -- 233.1 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 554 545 成屋销售(较前月) +1.1% +1.7% 6月23日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月17日当周 -- 27.7 四周均值(万人) -- 26.925 续请失业金人数(万人) 6月11日当周 -- 215.7 1230 美国全国活动指数 5月 -- 正0.10 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 50.8 50.7 1400 美国领先指标(较前月) 5月 +0.1% +0.6% 1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 56.5 61.9 新屋销售(较前月) -8.0% +16.6% 6月24日(五) 1130 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 113.8 建筑许可(较前月) -- +0.7% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 5月 -0.5% +3.4% 扣除运输的耐久财订单(较前月) 持平 +0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.8% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.2% -0.6% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 94.0 94.3 现况指数 111.4 111.7 预期指数 83.1 83.2 6月27日当周 6月27日(一) 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 5月初值 -- 逆差575.3 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 50.9 服务业PMI -- 51.3 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 6月 -- 负20.80 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 王兴亚)
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。