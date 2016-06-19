美国与加拿大经济指标预测--6月20日-6月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月20日当周 6月20日(一) 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 +0.5% -1.0% 6月21日(二) 暂无重要经济数据公布 6月22日(三) 1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.9% -1.0% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% -0.3% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 507.7 抵押贷款再融资指数 -- 2,055.4 1300 美国房屋价格(较前月) 4月 -- +0.7% (较上年同期) -- +6.1% 房屋价格指数 -- 233.1 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 554 545 成屋销售(较前月) +1.1% +1.7% 6月23日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月17日当周 -- 27.7 四周均值(万人) -- 26.925 续请失业金人数(万人) 6月11日当周 -- 215.7 1230 美国全国活动指数 5月 -- 正0.10 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 50.8 50.7 1400 美国领先指标(较前月) 5月 +0.1% +0.6% 1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 56.5 61.9 新屋销售(较前月) -8.0% +16.6% 6月24日(五) 1130 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 113.8 建筑许可(较前月) -- +0.7% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 5月 -0.5% +3.4% 扣除运输的耐久财订单(较前月) 持平 +0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.8% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.2% -0.6% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 94.0 94.3 现况指数 111.4 111.7 预期指数 83.1 83.2 6月27日当周 6月27日(一) 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 5月初值 -- 逆差575.3 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 50.9 服务业PMI -- 51.3 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 6月 -- 负20.80 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 王兴亚)