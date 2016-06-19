国际油市：油价续涨0.6%，因英国脱欧疑虑缓解

香港金融：金管局基建融资促进办公室再添9个合作伙伴，总数增至63
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
英国公投造势活动因亲欧派议员遇袭身亡事件而中止三日之后在周日恢复。周四公投之前，三项民调显示留欧阵营支持率恢复一些动能，但整体态势依旧是两方难分轩轾。
英镑兑美元 最新报1.4450美元，高于上周五的1.4350。日圆兑美元守在近两年最高水准附近。
尽管数据显示美国活跃钻机数(rig count)连续第三周增加，暗示未来产量将更多，但油价仍持续回升。贝克休斯(Baker Hughes) 公布，截至6月17日当周增加九座活跃钻机。
中国房地产市场5月延续年初以来整体回暖走势，但涨势稍缓；同时，楼市的热度已蔓延至土地市场，热点城市地王频出一定程度上加深地区房价上涨预期。
港口运营商Fluxel的一名高层表示，强硬的CGT工会周五结束长达26日来在Fos Lavera石油终端的罢工行动。Fos Lavera是法国最大石油枢纽。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/李婷仪 审校 许娜/王兴亚)
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。