国际油市：油价续涨0.6%，因英国脱欧疑虑缓解

英国公投造势活动因亲欧派议员遇袭身亡事件而中止三日之后在周日恢复。周四公投之前，三项民调显示留欧阵营支持率恢复一些动能，但整体态势依旧是两方难分轩轾。

英镑兑美元 最新报1.4450美元，高于上周五的1.4350。日圆兑美元守在近两年最高水准附近。

尽管数据显示美国活跃钻机数(rig count)连续第三周增加，暗示未来产量将更多，但油价仍持续回升。贝克休斯(Baker Hughes) 公布，截至6月17日当周增加九座活跃钻机。

中国房地产市场5月延续年初以来整体回暖走势，但涨势稍缓；同时，楼市的热度已蔓延至土地市场，热点城市地王频出一定程度上加深地区房价上涨预期。

港口运营商Fluxel的一名高层表示，强硬的CGT工会周五结束长达26日来在Fos Lavera石油终端的罢工行动。Fos Lavera是法国最大石油枢纽。(完)

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