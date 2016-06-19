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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 07:27 BJT

《全球汇市》形势再次有利留欧阵营推动英镑续涨，日圆下跌

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1332  1.1274  +0.51  +4.35  1.0860
    美元/日圆            104.49  104.10  +0.37 -13.14  120.30
    欧元/日圆         118.42  117.45  +0.83  -9.24  130.47
    美元/瑞郎            0.9612  0.9593  +0.20  -4.05  1.0018
    英镑/美元            1.4486  1.4356  +0.91  -1.71  1.4738
    美元/加元            1.2851  1.2892  -0.32  -7.14  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5924  6.5950  -0.04  +0.37  6.5680
    澳元/美元            0.7416  0.7396  +0.27  +1.94  0.7275
    新西兰元/美元        0.7073  0.7050  +0.33  +3.63  0.6825
    澳元/日圆         77.530  76.980  +0.71 -11.52  87.620
    新西兰元/日圆     73.920  73.440  +0.65  -9.83  81.980
    英镑/日圆         151.39  149.50  +1.26 -14.58  177.22
    澳元/新西兰元     1.0483  1.0476  +0.07  -1.70  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/李爽/杜明霞/龚芳; 审校 徐文焰/张若琪/李婷仪)

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