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债券 | 2016年 6月 20日 星期一 07:59 BJT

欧洲政治：英国若退欧恐在东欧引发骨牌效应--卢森堡外长

路透柏林6月19日 - 卢森堡外长Jean Asselborn在《周日镜报》登出的专访中表示，英国若退出欧盟，可能引发东欧成员国采取类似的行动。

“不能排除英国退欧可能在东欧引发骨牌效应。”Asselborn对《周日镜报》称。

Asselborn说，甚至从英国首相卡梅伦考虑举行退欧公投开始，就是一个“历史性的错误”。

他表示，即便英国公投后决定留在欧盟，“都无法解决英国对欧盟持负面态度引发的问题。”Asselborn说。(完) (编译 张若琪 审校 白云)

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