欧洲政治：英国若退欧恐在东欧引发骨牌效应--卢森堡外长

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。
路透柏林6月19日 - 卢森堡外长Jean Asselborn在《周日镜报》登出的专访中表示，英国若退出欧盟，可能引发东欧成员国采取类似的行动。
“不能排除英国退欧可能在东欧引发骨牌效应。”Asselborn对《周日镜报》称。
Asselborn说，甚至从英国首相卡梅伦考虑举行退欧公投开始，就是一个“历史性的错误”。
他表示，即便英国公投后决定留在欧盟，“都无法解决英国对欧盟持负面态度引发的问题。”Asselborn说。(完) (编译 张若琪 审校 白云)
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。