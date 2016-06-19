《全球主要央行会议预告》--2016年6月-2016年12月

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
以下为全球主要央行在2016年6月至2016年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
2016年
7月26日至7月27日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月27日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
9月20日至9月21日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月21日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
11月1日至11月2日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
11月2日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
12月13日至12月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月14日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)，召开记者会(1930GMT)。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
2016年
6月22日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
6月23日－全行委员会会议。
7月 6日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
7月21日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
8月 3日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月 8日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月21日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月22日－全行委员会会议。
10月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
10月20日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月 2日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月16日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 8日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月14日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月15日－全行委员会会议。
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英国央行
2016年
7月14日 - 宣布利率决议。
8月 4日 - 宣布利率决议。
9月15日 - 宣布利率决议。
10月13日 - 宣布利率决议。
11月 3日 - 宣布利率决议。
12月15日 - 宣布利率决议。
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日本央行
2016年
7月28日 - 日本央行货币政策会议(至7月29日)。
9月20日 - 日本央行货币政策会议(至9月21日)。
10月31日 - 日本央行货币政策会议(至11月1日)。
12月19日 - 日本央行货币政策会议(至12月20日)。
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韩国央行
2016年
7月14日 - 货币政策会议。
8月11日 - 货币政策会议。
9月 9日 - 货币政策会议。
10月13日 - 货币政策会议。
11月11日 - 货币政策会议。
12月15日 - 货币政策会议。
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加拿大央行
2016年
7月13日－公布指标利率决定和货币政策报告。
9月 7日－公布指标利率决定。
10月19日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 7日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
2016年
9月15日 - 货币政策评估。
12月15日 - 货币政策评估，并召开记者会。
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澳洲央行
2016年
7月5日－召开利率会议。
8月2日－召开利率会议。
9月6日－召开利率会议。
10月4日－召开利率会议。
11月1日－召开利率会议。
12月6日－召开利率会议。
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新西兰央行
2016年
8月11日－公布货币政策声明和指标利率。
9月22日－公布指标利率。
11月10日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
2016年
7月 4日－召开货币政策会议(至7月5日)。
7月 5日－公布利率决定和货币政策报告。
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挪威央行
2016年
6月23日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
9月22日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
10月27日－宣布利率决定。
12月15日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期在开会前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
2016年会议预告英文原文报导，请在Eikon上按如下步骤撷取浏览：
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 白云; 审校 徐文焰)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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