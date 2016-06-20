《中国报摘》--中国证券报6月20日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 头版头条:
--进入年中时点，多数机构认为，虽然短期将面对半年末考核等时点影响的扰动，流动性存在季节性波动风险，但鉴于市场参与机构预期充分，加之央行维稳政策不断，预计年中流动性风险总体可控，资金面有望安然跨过年中关口。
* 其他:
--新三板首轮创新层选秀结束。在7,500家新三板公司中，根据全国股转系统公布的名单，920家挂牌企业被纳入创新层进行管理，其他企业将自动划入基础层。纳入创新层的企业中，2015年度净利过亿元的企业达53家。
--数据显示，两市已有1,031家上市公司公布中期业绩预告，其中除64家公司不确定外，预喜公司（包括续盈）达678家，占比65.8%。分析人士表示，中期业绩对上市公司全年业绩指向作用明显，随着逾千家上市公司披露中期业绩，业绩增幅居前的公司将更受关注。
--上海联合产权交易所项目信息显示，国开发展湖南“两型”基金企业（有限合伙）46.4%出资额正挂牌转让，挂牌价格为15,058万元人民币。股权转让方为国开（北京）城市发展基金（有限合伙）,转让其份额后，国开系在“两型”基金中所占份额将明显降低。
--中国重汽 公告，实际控制人中国重型汽车集团上周五通过二级市场增持公司股份420万股，占总股本0.6259%，成交均价为9.688元/股。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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