《中国报摘》--中国证券报6月20日

* 头版头条:

--进入年中时点，多数机构认为，虽然短期将面对半年末考核等时点影响的扰动，流动性存在季节性波动风险，但鉴于市场参与机构预期充分，加之央行维稳政策不断，预计年中流动性风险总体可控，资金面有望安然跨过年中关口。

* 其他:

--新三板首轮创新层选秀结束。在7,500家新三板公司中，根据全国股转系统公布的名单，920家挂牌企业被纳入创新层进行管理，其他企业将自动划入基础层。纳入创新层的企业中，2015年度净利过亿元的企业达53家。

--数据显示，两市已有1,031家上市公司公布中期业绩预告，其中除64家公司不确定外，预喜公司（包括续盈）达678家，占比65.8%。分析人士表示，中期业绩对上市公司全年业绩指向作用明显，随着逾千家上市公司披露中期业绩，业绩增幅居前的公司将更受关注。

--上海联合产权交易所项目信息显示，国开发展湖南“两型”基金企业（有限合伙）46.4%出资额正挂牌转让，挂牌价格为15,058万元人民币。股权转让方为国开（北京）城市发展基金（有限合伙）,转让其份额后，国开系在“两型”基金中所占份额将明显降低。