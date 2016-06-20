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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 08:12 BJT

《汇市简讯》英镑/美元飙升，因空头平仓

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    * 英镑/美元在突破1.4500美元并触发止损单后进一步上涨
    * 目前为止最高已涨至1.4612，较上周五收盘价涨1.5%
    * 对英国将公投留在欧盟的预期升温，为英镑提供支撑
    * 英镑/美元目前的上行目标为200日移动均线切入位1.4685 (完)
      
      
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 (编译 汪红英；审校 张若琪)

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