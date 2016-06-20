《汇市简讯》英镑/美元飙升，因空头平仓

2359GMT * 英镑/美元在突破1.4500美元并触发止损单后进一步上涨 * 目前为止最高已涨至1.4612，较上周五收盘价涨1.5% * 对英国将公投留在欧盟的预期升温，为英镑提供支撑 * 英镑/美元目前的上行目标为200日移动均线切入位1.4685 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张若琪)