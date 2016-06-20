《全球主要国家债券发行预告》--6月20日-6月27日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 6/20 法国 标售国库券(BTF) 6/21 日本 加强流动性标售 6/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 6/22 美国 发售两年期浮息债券 6/22 德国 标售30年期联邦债券 6/23 日本 标售三个月期贴现国库券 6/23 日本 标售20年期公债 6/27 法国 标售国库券(BTF) 6/27 美国 发售两年期公债 6/27 意大利 标售零息/通胀保值债券BTP€i 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 白云)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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