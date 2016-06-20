《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月20日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
*工商时报：
--面板厂策略性调整面板产能和供给数量，使得32寸、40寸/43寸电视面板供给吃紧，6月面板价格涨幅扩大。重量级市调机构IHS指出，本月32寸面板调涨6%，创两年来最大单月涨幅，40寸/43寸面板涨幅约1%-2%。
--据金融圈人士透露，群创 联贷案，日前已正式对各银行广发英雄帖，目前已知台湾银行与中信银双挑大梁，出任管理银行的机率最高，该联贷案将朝三年期规划，预计将在7月正式启动筹组，总利率水准约介于2%-2.5%。
--新政府提出新南向政策，加上东协国家近年经济表现亮眼，公股银行今年也准备强化东南亚布局。华南银行重点放在缅甸、菲律宾；彰化银行评估寮国(老挝)、菲律宾；第一银行则是锁定印尼、泰国、印尼、马来西亚、汶莱等地。
*经济日报：
--行政院近期正加快筹编明年度中央政府总预算，在内阁坚守岁出零成长下，明年岁出将与今年相仿，维持1.97兆(万亿)台币规模。不过，为了激励景气，明年度公共建设与科研预算还将适度成长，其中，科研预算将力拚成长7%。
--为发展金融科技，新政府将大幅松绑第三方支付法规限制。此政策开放迄今超过一年，无一家业者开业，金管会检讨后决定松绑〞身分确认机制〞，允许用手机号码即可注册为会员。惟每月代收代付金额上限为1万台币，不得储值。
--银行资本适足率再度拉警报，明年度预算案将再争取520亿台币增资额度，土地银行规划现增100亿台币，台湾银行则由国有地作价增资420亿台币，以利业务持续推动，并避免波及待复苏的不动产市场。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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