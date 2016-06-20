《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月20日

*工商时报：

--面板厂策略性调整面板产能和供给数量，使得32寸、40寸/43寸电视面板供给吃紧，6月面板价格涨幅扩大。重量级市调机构IHS指出，本月32寸面板调涨6%，创两年来最大单月涨幅，40寸/43寸面板涨幅约1%-2%。

--据金融圈人士透露，群创 联贷案，日前已正式对各银行广发英雄帖，目前已知台湾银行与中信银双挑大梁，出任管理银行的机率最高，该联贷案将朝三年期规划，预计将在7月正式启动筹组，总利率水准约介于2%-2.5%。

--新政府提出新南向政策，加上东协国家近年经济表现亮眼，公股银行今年也准备强化东南亚布局。华南银行重点放在缅甸、菲律宾；彰化银行评估寮国(老挝)、菲律宾；第一银行则是锁定印尼、泰国、印尼、马来西亚、汶莱等地。

*经济日报：

--行政院近期正加快筹编明年度中央政府总预算，在内阁坚守岁出零成长下，明年岁出将与今年相仿，维持1.97兆(万亿)台币规模。不过，为了激励景气，明年度公共建设与科研预算还将适度成长，其中，科研预算将力拚成长7%。

--为发展金融科技，新政府将大幅松绑第三方支付法规限制。此政策开放迄今超过一年，无一家业者开业，金管会检讨后决定松绑〞身分确认机制〞，允许用手机号码即可注册为会员。惟每月代收代付金额上限为1万台币，不得储值。

--银行资本适足率再度拉警报，明年度预算案将再争取520亿台币增资额度，土地银行规划现增100亿台币，台湾银行则由国有地作价增资420亿台币，以利业务持续推动，并避免波及待复苏的不动产市场。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。