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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 08:35 BJT

《香港报摘》--经济日报6月20日

* 要闻版头条：

--英国周四举行脱欧公投，预期周五早上有结果，目前民调显示脱欧、留欧阵营仍势均力敌，未有压倒性方向，港股本周势波动，上演20,000点关口保卫战。

* 其他：

--汇丰 预期，未来10年一带一路沿线地区会有6万亿美元基建投资，商机庞大。汇丰亚太区行政总裁王冬胜表示，已为长短线发展作好规划，短期内可参与更多融资，长远则希望落地生根，在当地提供银行服务。

--A股纳入MSCI之梦落空，宏利资产管理认为，市场化改革虽然不能一蹴而就，惟建议中国证监会施展四招，赢回外资的心，包括逐步加强市场的融资功能、制定退市机制、减少干预及增设更多对冲产品。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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