《香港报摘》--经济日报6月20日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 要闻版头条：
--英国周四举行脱欧公投，预期周五早上有结果，目前民调显示脱欧、留欧阵营仍势均力敌，未有压倒性方向，港股本周势波动，上演20,000点关口保卫战。
* 其他：
--汇丰 预期，未来10年一带一路沿线地区会有6万亿美元基建投资，商机庞大。汇丰亚太区行政总裁王冬胜表示，已为长短线发展作好规划，短期内可参与更多融资，长远则希望落地生根，在当地提供银行服务。
--A股纳入MSCI之梦落空，宏利资产管理认为，市场化改革虽然不能一蹴而就，惟建议中国证监会施展四招，赢回外资的心，包括逐步加强市场的融资功能、制定退市机制、减少干预及增设更多对冲产品。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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