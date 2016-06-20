《中国报摘》--其他报纸重要消息6月20日

**上海证券报**

--招商局集团与前海管理局签署框架协议，双方拟以50：50的股权比例成立合资公司，开发建设与运营管理招商局集团原前海湾物流园区2.9平方公里土地。而招商蛇口 控股的平台公司将代表招商局集团作为出资主体，参与设立上述合资公司。

**证券时报**

--首家外资控股的公募基金恒生前海基金管理公司日前获得“准生证”。该基金公司注册地为深圳，注册资本2亿元人民币，恒生银行 、深圳前海金融控股公司分别出资1.4亿元、6,000万元，持股比例分别为70%、30%。

**金融时报**

--国务院副总理汪洋在全国金融扶贫工作电视电话会议上强调，要广辟资金来源，用好扶贫再贷款、专项金融债等多种政策工具，向金融机构提供长期、低成本资金；发挥财政资金“四两拨千斤”导向作用，通过融资担保、贷款贴息等，撬动更多金融资源支持扶贫。(完)