中国基金：国开发展湖南“两型”基金46.4%出资额拟转让，挂牌价1.5亿元

路透上海6月20日 - 中国上海联合产权交易所项目最新信息显示，国开发展湖南“两型”基金企业46.4%出资额正挂牌转让，挂牌价格为15,058万元人民币。股权转让方为国开（北京）城市发展基金，转让后，国开系在“两型”(资源节约型、环境友好型)基金中所占份额将明显降低。

上述基金股东之一即为国家开发银行 全资子公司国开金融。受让方条件方面，意向受让方应为境内企业、其他经济组织或具有完全民事行为能力的境内自然人，具有良好的财务状况和支付能力；项目不接受联合受让。

公告显示，国开发展湖南“两型”基金成立于2011年，注册资本31,580万元，主要经营股权投资、投资管理咨询等业务。湖南发展投资集团、国开（北京）城市发展基金（有限合伙）、国开金融、开元发展（湖南）基金管理公司分别持股49.5%、46.4%、3.1%和1%。