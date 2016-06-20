《香港报摘》--信报6月20日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 要闻版头条：
--本周全球聚焦关注英国脱欧公投，由于民调显示正反双方支持率叮当马头(不分伯仲)，加上约10%的中间游离选民仍未表态，不确定性极高。分析普遍认为，本周五最终点票结果出炉前，环球股债汇市将随民调变化而剧烈波动；多家基金公司表示继续避险为上。
* 其他：
--港股回调后估值变得更加吸引，加上憧憬＂深港通＂快将公布，吸引内地投资者大举南下买港股。据统计，自5月底以来，经由＂港股通＂渠道、存放于中国证券登记结算公司的持仓明显增加，涉及新增资金近100亿港元。当中建设银行 、汇丰控股 最受欢迎，分别录得53亿及19亿港元资金流入。
--北京证券于上周六举行开业庆祝典礼，并宣布正式进军香港，主席邓文云希望，把握增长迅速的金融业务机遇，探索＂深港通＂的市场潜力。他扬言，或并购香港小型证券公司，预期2019年可以实现主板上市。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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