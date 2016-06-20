《台湾重要政经日程》--6月20日-10月10日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
=====================今日重要政经消息==============================
6/20(一)
--16:00 经济部公布5月外销订单。
--16:30 财政部南区国税局例行记者会。
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6/21(二)
--12:30 央行标售五年105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
6/22(三)
--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为3.97%。
*--13:30 证交所举行股东会。
6/23(四)
*--14:00 财政部公布第三季发债计划。
*--14:00 国泰投信记者会。
--16:00 经济部公布5月工业生产指数，上月为年减4.06%。
6/24(五)
--16:20 央行公布5月M2年增率，上月年增4.65%。
6/30(四)
--17:00 (预估) 台湾央行第二季全体理监事会议后记者会。
7/5(二)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.24%。
--16:20 台湾央行公布6月底外汇存底，上月为4,334.32亿美元。
7/8(五)
--16:00 财政部公布6月出口，上月为年跌9.6%。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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