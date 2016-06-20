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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--6月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值  
    
    6月21日(二)         
    0130 澳洲房价指数                             第一季          --       +0.2%
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                       5月           --   顺差25.04
    0630 中国海关进出口主要商品统计信息             5月           --         --
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)           5月          93.5      65.82
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --   盈余23.88
    0900 德国ZEW经济景气指数                        6月           4.7        6.4
                    现况指数                                     53.0       53.1
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值     预估值
    
    6月19日(日)
    2350 日本出口(较上年同期)                       5月        -11.3%    -10.4%
             进口(较上年同期)                                  -13.8%    -13.8%
             贸易收支(亿日圆)                                 逆差407   顺差400
    
    6月20日(一)         
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)            5月         +0.4%     +0.3%
                                (较上年同期)                    -2.7%     -2.8%
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)               4月         +0.1%     +0.5%                 
             
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数             6月           正3       --
                     非制造业景气判断指数                        正17       --
    (完)        
                      
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李爽  审校 王兴亚)

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