主要国家经济指标预测--6月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 -- +0.2% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差25.04 0630 中国海关进出口主要商品统计信息 5月 -- -- 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 93.5 65.82 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余23.88 0900 德国ZEW经济景气指数 6月 4.7 6.4 现况指数 53.0 53.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月19日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 5月 -11.3% -10.4% 进口(较上年同期) -13.8% -13.8% 贸易收支(亿日圆) 逆差407 顺差400 6月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.4% +0.3% (较上年同期) -2.7% -2.8% 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 +0.1% +0.5% 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 6月 正3 -- 非制造业景气判断指数 正17 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 王兴亚)