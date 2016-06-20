中国汇市：人民币汇率CFETS指数上周续创新低，另外两个指数则基本不变

路透上海6月20日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(17日)的CFETS人民币汇率指数 较前周微跌0.02%至95.82，创出记录新低，也是该数据公布以来首次在96关口下方；该指数与2014年底相较仍下跌4.18%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数 和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数 分别为97.05和95.62，较前周分别持平和微升0.04%，较2014年底则分别下跌2.95%和下跌4.38%。

该指数表现和上周五路透根据外汇交易中心测算的表现一致。

上周人民币兑美元即期 跌0.31%，而美元指数 上周上涨0.66%，因英国脱欧风险事件市场情绪有所反复，美元指数冲高回落，涨幅明显收窄；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌5.87%，而美元指数则累计上涨4.36%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn 上周美联储 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)