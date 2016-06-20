《香港报摘》--其他报纸重要消息6月20日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 明报：
--英国脱欧公投前路未明，不少港股也无辜受累，瀚亚投资基金经理李皛表示，这反而为价值投资者提供机会，公投并没有影响他对港股市场的看法，他仍然相信港股将受惠于资产重新配置。
* 苹果日报：
--近期楼市有回隐迹象，楼价低位反弹，交投回升。被视为楼市探热针的鰂鱼涌楼盘＂太古城＂，更罕见单日连环四宗成交，尺价高见近2万港元，创今年新高。
* 文汇报：
--政府下周将公布第二财季(7-9月)卖地计划。近大半年经济下行、楼价反覆下跌，市场关注土地供应步伐会否减慢。然而，有测量师认为，由于长策会已列出未来10年总供应46万个单位公私营单位的目标，政府不会轻易改变供应步伐。按政府卖地计划推算，下季潜在可供应的住宅地达11幅，涉逾7,000个单位，为2014年第四季后的七季新高。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选