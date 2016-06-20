《香港报摘》--其他报纸重要消息6月20日

* 明报：

--英国脱欧公投前路未明，不少港股也无辜受累，瀚亚投资基金经理李皛表示，这反而为价值投资者提供机会，公投并没有影响他对港股市场的看法，他仍然相信港股将受惠于资产重新配置。

* 苹果日报：

--近期楼市有回隐迹象，楼价低位反弹，交投回升。被视为楼市探热针的鰂鱼涌楼盘＂太古城＂，更罕见单日连环四宗成交，尺价高见近2万港元，创今年新高。

* 文汇报：

--政府下周将公布第二财季(7-9月)卖地计划。近大半年经济下行、楼价反覆下跌，市场关注土地供应步伐会否减慢。然而，有测量师认为，由于长策会已列出未来10年总供应46万个单位公私营单位的目标，政府不会轻易改变供应步伐。按政府卖地计划推算，下季潜在可供应的住宅地达11幅，涉逾7,000个单位，为2014年第四季后的七季新高。（完）