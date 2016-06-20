金属期市：伦铜小升，因美联储官员讲话拖累美元走软

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，在长达两年半的时间内，美国经济可能只需要升息一次，而美联储却在暗示另外的升息路径，这有损其可信度。布拉德是在周五主张央行应改变看待和讨论政策的方式时做出上述表示的。
美国5月房屋开工率下滑，因多户房屋开工减少，但建筑许可进一步增加，暗示未来房屋开工会出现反弹，支撑第二季经济增长。
日本财务省周一公布的数据显示，5月出口较上年同期下滑11.3%，因日圆走强及新兴市场增长乏力抑制了对日本商品的需求。
美国政府数据显示，6月14日止当周，对冲基金和基金经理人在纽约商品期货交易所(COMEX)期铜合约净空仓增至记录高位。
中国5月铜产量较上年同期增6.6%至680,000吨。
行业消息人士称，伦敦金属交易所(LME)在亚洲仓库的铜库存下月料将跳增约50%，因届时铜将从最大消费国中国移出。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/张若琪 审校 李爽/杜明霞)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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