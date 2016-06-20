《汇市简讯》澳元将再度试探0.7445/50美元

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
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* 在停止单驱动的英镑走势暂时止步之际，其他货币看似将出现波动
* 澳元/美元在0.7450美元前面临强劲阻力，但在该点位上方浮现停止单
* 澳元/美元最新涨0.6%%，报0.7438
* 美元/日圆走势暂时将成为决定性因素--若升破105日圆，则澳元/日圆将飙升
* 澳元/日圆涨1.2%，若78.00日圆失守，则接下来将上涨
* 今早由停止单和资金流动引发的走势看似远未结束 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 龚芳)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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