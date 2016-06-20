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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 09:17 BJT

《汇市简讯》澳元将再度试探0.7445/50美元

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* 在停止单驱动的英镑走势暂时止步之际，其他货币看似将出现波动

* 澳元/美元在0.7450美元前面临强劲阻力，但在该点位上方浮现停止单

* 澳元/美元最新涨0.6%%，报0.7438

* 美元/日圆走势暂时将成为决定性因素--若升破105日圆，则澳元/日圆将飙升

* 澳元/日圆涨1.2%，若78.00日圆失守，则接下来将上涨

* 今早由停止单和资金流动引发的走势看似远未结束 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 龚芳)

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