台湾债市：10年券殖利率早盘走升，预期英国脱欧机率降令避险需求降温

路透台北6月20日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周一早盘走升。交易员表示，预料英国脱欧机率下降，金融市场避险需求降温，台债殖利率跟随国际债市反弹。

不过他们指出，23日英国脱欧公投结果出炉前，债市料将呈现震荡盘整走势，且台债下周还将面临央行召开理监事会议的变数，此前难有波段行情产生。

〞跟着国际走，每次英国公投都是这样，最后应该还是留下来。〞一位大型证券商交易员说。

另一大型票券商交易员则称，相较美债殖利率在英国脱欧事件的大幅波动，台债相对稳定许多。牵动后续走势的主要变数应该还是30日的央行理监事会议，且隔夜拆款利率调不调，会是大家关注的焦点。

美国指标公债收益率上周五上涨，为近两周来首次，因投资者重新消化英国脱欧的可能性。

本地时间10:11，五年券105/8期 发行前交易殖利率涨0.30基点至0.5440%，成交0.5亿台币；10年券105/4 殖利率涨0.68基点至0.7934%，成交55亿台币；至于台股加权指数 则涨0.63%。

交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.78-0.80%。

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