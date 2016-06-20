永安期货：交割因素导致中国期指大幅减仓

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
以下内容节选自6月20日的《期货日报》：
经历短暂的盘整走势之后，上周市场振幅明显加大，上证综指围绕2900点上下波动。期指三个品种出现不同程度走弱，IF、IH及IC主力合约当周分别下跌3.6%、2.9%及3.2%。基差方面，由于上周为交割周，近月合约贴水迅速收窄，但主力合约负基差状态并未随之改善。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水74、37.2和153.7点。
主力持仓方面，虽然期指总持仓下滑明显，但各品种主力持仓未有显着减仓行为。上周IF多空主力分别减仓1250手和522手，净多持仓减少728手，至715手；IH多头减仓326手，空头持仓微增10手，净持仓由多翻空，净空为281手；IC多空主力双双减仓，分别减少416手和630手，净空持仓降至626手。(完)
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1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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