永安期货：交割因素导致中国期指大幅减仓

以下内容节选自6月20日的《期货日报》：

经历短暂的盘整走势之后，上周市场振幅明显加大，上证综指围绕2900点上下波动。期指三个品种出现不同程度走弱，IF、IH及IC主力合约当周分别下跌3.6%、2.9%及3.2%。基差方面，由于上周为交割周，近月合约贴水迅速收窄，但主力合约负基差状态并未随之改善。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水74、37.2和153.7点。

主力持仓方面，虽然期指总持仓下滑明显，但各品种主力持仓未有显着减仓行为。上周IF多空主力分别减仓1250手和522手，净多持仓减少728手，至715手；IH多头减仓326手，空头持仓微增10手，净持仓由多翻空，净空为281手；IC多空主力双双减仓，分别减少416手和630手，净空持仓降至626手。(完)

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