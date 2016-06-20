中国个股：招商蛇口参与开发前海2.9平方公里土地，媒体称估值900亿

路透上海6月20日 - 中国招商局蛇口工业区控股股份有限公司 上周六公告称，其控股的平台公司将与前海管理局合作开发深圳前海2.9平方公里土地，并在该地块上推进自贸区建设。而据国内媒体报导，这幅地估值高达900亿元人民币。

公告显示，招商蛇口母公司招商局集团与前海管理局已签署合作框架协议，将招商局集团在原前海湾物流园区2.9平方公里土地纳入本次合作范围，基于土地评估结果协商谈判双方的收地、留地和合资方案。

招商局集团同意由深圳市政府收回其在上述合作范围内的市政基础设施、公共服务设施建设用地；未来结合自贸片区发展需要，进一步推进双方在前海蛇口片区相关资产的整合。

双方在合资公司中股权各半，招商蛇口旗下平台公司及前海开发投资控股公司作为协议双方的代表，共同组建合资公司。合资公司定位为全球领先的自贸园区综合开发建设和运营 服务商，主要业务包括自贸新城开发建设与运营，参与“一带一路”沿线自贸园区和其他重点国家和地区的投资与服务，以及港区配套设施的建设与运营；股权投资和资产管理等。

公告称，此次合作目标是力争通过3-5年的努力，培育一家扎根深圳、面向全球的世界500强企业；发挥合资公司股东综合优势，组织和带动中资企业、深企率先在“一带一路”沿线国家和地区开发建设若干自贸园区，系统复制深圳改革开放和自贸区发展经验。

据东方早报周一报导，在5月招商蛇口的股东大会上，公司董事长孙承铭当时表示，去年底上述前海土地在注入招商蛇口时的评估值约为390亿元，但目前与政府谈判的估值是900多亿元。