中国债市动态：现券收益率微升，资金面无波澜其他消息淡静

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透上海6月20日 - 中国银行间债市周一早盘长债收益率在窄幅震荡后微升。虽然月末渐近，但资金市场暂时波澜不惊，在英国是否退欧等外围消息确认前，现券依旧缺乏明确的方向。
华北一银行交易员表示，早盘现券变化不大，“收益率稍微有一点点上浮，不过情绪还可以。”
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.2750%/3.2725%，上日尾盘报3.2675%/3.2630%。
北京一银行交易员指出，若月末前流动性不生大变，除本周英国公投是否退欧外，上周新债发行向好提振二级的情况是否会延续等，都值得关注。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.630元人民币，较上日结算价跌0.01%；10年期国债主力合约T1609 收报99.70元，较上日结算价跌0.05%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选