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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 11:58 BJT

中国债市动态：现券收益率微升，资金面无波澜其他消息淡静

路透上海6月20日 - 中国银行间债市周一早盘长债收益率在窄幅震荡后微升。虽然月末渐近，但资金市场暂时波澜不惊，在英国是否退欧等外围消息确认前，现券依旧缺乏明确的方向。

华北一银行交易员表示，早盘现券变化不大，“收益率稍微有一点点上浮，不过情绪还可以。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.2750%/3.2725%，上日尾盘报3.2675%/3.2630%。

北京一银行交易员指出，若月末前流动性不生大变，除本周英国公投是否退欧外，上周新债发行向好提振二级的情况是否会延续等，都值得关注。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.630元人民币，较上日结算价跌0.01%；10年期国债主力合约T1609 收报99.70元，较上日结算价跌0.05%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)

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