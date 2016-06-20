弘业期货：贵金属年内维持强势格局

目前金银价格分别在1300美元/盎司和17.75美元/盎司附近，相较于2011年1921.18美元/盎司和49.84美元/盎司的高位，已经处于相对较低的位置。加息对金银走势有着直接的影响。现在美联储6月加息的希望已经破灭，7月加息的概率也仅为10%。如果美联储7月不能加息的话，那么年内完成近期美联储官员口中不断强调的2—3次加息无疑是奢望，这无疑是对金银市场的重大利好。