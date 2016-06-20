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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 09:21 BJT

弘业期货：贵金属年内维持强势格局

以下内容节选自6月20日的《期货日报》：

目前金银价格分别在1300美元/盎司和17.75美元/盎司附近，相较于2011年1921.18美元/盎司和49.84美元/盎司的高位，已经处于相对较低的位置。加息对金银走势有着直接的影响。现在美联储6月加息的希望已经破灭，7月加息的概率也仅为10%。如果美联储7月不能加息的话，那么年内完成近期美联储官员口中不断强调的2—3次加息无疑是奢望，这无疑是对金银市场的重大利好。

大环境下，由于美国经济恢复缓慢，加息之路不会平坦，而且市场看涨金银情绪较强，全球经济风险预期提升，将给金银继续上涨提供动力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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