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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 09:22 BJT

金瑞期货：上期有色金属指数需等待供给事件的驱动寻求方向指引

以下内容节选自6月20日的《期货日报》：

上周，上期有色金属指数上涨0.83%，最终报收于2141.24点。成分品种方面，除锌冲高回落收跌0.64%以外，铜、铝、铅、镍、锡分别上涨0.26%、0.59%、0.43%、3.67%和2.59%。

　　需求端主导的行情往往有良好的动量，但供给端主导的行情往往由事件驱动，行情暴风骤雨但易戛然而止。短期内有色金属指数在需求无力的状态下需等待供给事件的驱动。当然，本周宏观大事件带来的全球风险偏好大起大落也必将裹挟所有风险资产，有色金属指数也唯有静待系统性风险或收益。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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