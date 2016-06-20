金瑞期货：上期有色金属指数需等待供给事件的驱动寻求方向指引

需求端主导的行情往往有良好的动量，但供给端主导的行情往往由事件驱动，行情暴风骤雨但易戛然而止。短期内有色金属指数在需求无力的状态下需等待供给事件的驱动。当然，本周宏观大事件带来的全球风险偏好大起大落也必将裹挟所有风险资产，有色金属指数也唯有静待系统性风险或收益。(完)