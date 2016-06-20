金瑞期货：上期有色金属指数需等待供给事件的驱动寻求方向指引

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
以下内容节选自6月20日的《期货日报》：
上周，上期有色金属指数上涨0.83%，最终报收于2141.24点。成分品种方面，除锌冲高回落收跌0.64%以外，铜、铝、铅、镍、锡分别上涨0.26%、0.59%、0.43%、3.67%和2.59%。
需求端主导的行情往往有良好的动量，但供给端主导的行情往往由事件驱动，行情暴风骤雨但易戛然而止。短期内有色金属指数在需求无力的状态下需等待供给事件的驱动。当然，本周宏观大事件带来的全球风险偏好大起大落也必将裹挟所有风险资产，有色金属指数也唯有静待系统性风险或收益。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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