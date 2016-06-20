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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 09:24 BJT

新湖期货：郑商所易盛农期指数高位运行，短期维持强势

以下内容节选自6月20日的《期货日报》：

上周，受权重品种影响，易盛农期指数周初跳空高开，随后高位小幅振荡。截至6月17日，易盛农期指数报收于1116.02，较前一周上涨25.42点。

　　权重品种方面，在美豆及连豆粕的带动下，节后菜粕冲高回落，但仍维持高位振荡局面。美豆高位回调，有关南美产量的炒作基本结束，目前市场的关注点完全转向北美，5月美国大豆压榨量为1.53亿蒲式耳，为历年同期最高水平。美联储对加息依然无明确表态，美元指数维持弱势。此外，未来一周美国大豆主产区降水偏少，优良率很可能自目前74%的水平回落。综合来看，美豆回调空间有限，现在言顶为时过早。随着国内水产养殖的逐步恢复，菜粕需求面向好，短期内回调空间有限，整体仍处于强势格局。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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