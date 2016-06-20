新湖期货：郑商所易盛农期指数高位运行，短期维持强势

权重品种方面，在美豆及连豆粕的带动下，节后菜粕冲高回落，但仍维持高位振荡局面。美豆高位回调，有关南美产量的炒作基本结束，目前市场的关注点完全转向北美，5月美国大豆压榨量为1.53亿蒲式耳，为历年同期最高水平。美联储对加息依然无明确表态，美元指数维持弱势。此外，未来一周美国大豆主产区降水偏少，优良率很可能自目前74%的水平回落。综合来看，美豆回调空间有限，现在言顶为时过早。随着国内水产养殖的逐步恢复，菜粕需求面向好，短期内回调空间有限，整体仍处于强势格局。(完)